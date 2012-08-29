Глава КГИОП подаст в суд на Ксению Собчак

Глава Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга Александр Макаров намерен судиться с Ксенией Собчак.

В своем блоге в Твиттере Собчак написала: "Председатель ГИОП (охр памятников) Макаров – запросил список евреев(!) работающих в комитете – и их уволил".

Пресс-служба комитета уже опровергает эту информацию. Представители комитета заявили, что "данные утверждения являются ложными, безосновательными и провокационными, а честь и достоинство председателя опорочены. КГИОП — это многонациональный и многоконфессиональный коллектив, а Макаров не запрашивал от своих подчиненных никаких списков", сообщает Вести.ру.

Александр Макаров требует от Собчак срочно принести публичные извинения, уточнив при этом, какие именно "высокопоставленные люди" устно подтвердили ей данную информацию, а также удалить соответствующее провокационное заявление из своего блога.