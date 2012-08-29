Рогозин предложил часть транспортных потоков поднимать в небо

В Московском регионе одним из вариантов решения транспортной проблемы может стать развитие вертолетного сообщения. В среду о возможности для передвижений на вертолетах по Москве и Подмосковью в ближайшее время заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

На совещании по созданию Национального центра авиастроения (НЦА) в подмосковном Жуковском обсуждалась транспортная проблема, вопросы транспортной доступности наукограда для высококвалифицированных специалистов.

По мнению Рогозина, Москва потихоньку будет двигаться в сторону либерализации воздушного пространства по определенным коридорам. "В условиях такой сосредоточенности, уже чрезмерной, транспортных потоков, конечно, надо бы часть транспортных потоков поднимать в небо", - сказал вице-премьер.

По его словам, одна из задач, которая сейчас обсуждается, это развитие бизнес-авиации, вертолетной авиации в столице и размещение подобных площадок в Жуковском, сообщает РИА Новости.

Вопрос развития вертолетного транспорта обсуждался и ранее, но власти Москвы заявляли, что не планируют использовать вертолеты в транспортных целях для перевозки граждан, поскольку полеты на вертолетах в воздушном пространстве Москвы запрещены федеральным законодательством, возможность их использования предусмотрена лишь в строго определенных случаях, в том числе для МЧС, "скорой помощи" и полиции.