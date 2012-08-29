Награды, по традиции, нашли своих героев в Кремле

В Екатерининском зале Кремля состоялась церемония вручения государственных наград выдающимся гражданам России: лётчикам-космонавтам, военным, деятелям науки и культуры, рабочим.

-Я сердечно приветствую в Кремле выдающихся граждан нашей страны, чьи заслуги, плодотворная деятельность и талант удостоены признания Отечества. Для меня большое удовольствие и честь вручить вам высокие государственные награды, - сказал на открытии президент России Владимир Путин, - среди участников сегодняшней церемонии – педагоги, врачи, труженики производства, представители самых разных профессий и специальностей. Вас знают и ценят ваши коллеги, земляки, все, во имя кого вы работаете, кому служат плоды вашего труда, усердия и таланта. Именно на таких людях, как вы, всегда и стояла наша держава… России важен и нужен труд и вклад в общее дело каждого из вас. Только так – вместе – мы сможем отстаивать и продвигать национальные интересы страны, развивать её, достигать заданных ориентиров в политике, экономике, науке, культуре, в заботе о людях, их нравственном здоровье и социальном благополучии.

В числе награжденных сегодня и старинный друг, партнера и автор «Аргументов неделi» - ректор ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный университет экономики и права» Михаил ВИНОКУРОВ. Михаил Алексеевич награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени «…за большой вклад в развитие образования, науки и многолетнюю плодотворную деятельность.»

Нашим читателям прекрасно знакомы интервью и статьи Михаила Алексеевича, отличающиеся доскональным знанием затрагиваемых проблем, мудрой аналитикой и неизменной заботой о процветании Российского государства в целом и каждого его гражданина в отдельности.

Редакция желает орденоносцу здоровья, счастья и успешного продолжения работы на его благородном и чрезвычайно ответственном поприще.