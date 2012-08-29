Хорватская полиция ведет расследование причин смерти Сергея Овчинникова

В Хорватии полиция города Пореч, где в среду в номере отеля скончался главный тренер женского московского волейбольного клуба "Динамо" и женской сборной России по волейболу Сергей Овчинников, расследует обстоятельства трагедии.

Местные СМИ пишут, что представитель полиции Вальтер Опашич подтвердил факт смерти иностранного гостя в отеле.

Сергей Овчинников был найден повешенным в номере на четвертом этаже гостиницы. Как передает РИА Новости, сейчас ведется расследование обстоятельств дела.

Овчинников находился в хорватском городе Пореч на сборах с "Динамо".