Хорватская полиция ведет расследование причин смерти Сергея Овчинникова
29 августа 2012, 17:11 [ «Аргументы Недели» ]
В Хорватии полиция города Пореч, где в среду в номере отеля скончался главный тренер женского московского волейбольного клуба "Динамо" и женской сборной России по волейболу Сергей Овчинников, расследует обстоятельства трагедии.
Местные СМИ пишут, что представитель полиции Вальтер Опашич подтвердил факт смерти иностранного гостя в отеле.
Сергей Овчинников был найден повешенным в номере на четвертом этаже гостиницы. Как передает РИА Новости, сейчас ведется расследование обстоятельств дела.
Овчинников находился в хорватском городе Пореч на сборах с "Динамо".