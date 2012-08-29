Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел отклонил кассационную жалобу экс-премьера Юлии Тимошенко. Суд признал законным приговор Тимошенко по "газовому делу".

Высший спецсуд считает необоснованными жалобы стороны Юлии Тимошенко нарушении права на защиту.

Напомним, Юлия Тимошенко отбывает 7-летний срок в колонии. Судья указал на то, что Тимошенко злоупотребляла правом на ознакомление с материалами дела в прокуратуре, а с 17 мая до 24 июля ни разу не пришла в Печерский суд знакомиться с материалами дела.

Согласно решению, которое зачитывает судья, Высший спецсуд также считает, что выводы судов относительно вины бывшего украинского премьера подтверждаются доказательствами.

По мнению судей, убытки на 194 миллиона долларов возникли вследствие единоличного подписания Юлией Тимошенко директив, а не деятельности Укртрансгаза, сообщает "АН Крым".

Во время оглашения постановления судьей Станиславом Мищенко в зале, где находилось много сторонников Юлии Тимошенко, были слышны возгласы "Позор!", передает ВВС. Юлия Тимошенко на заседании не присутствовала.

11 октября 2011 года Печерский суд Киева признал одного из лидеров оппозиции, бывшего премьер-министра Юлию Тимошенко, виновной в превышении служебных полномочий при подписании газовых соглашений с Россией в январе 2009 года и приговорил к семи годам заключения, запретив занимать государственные должности в течение трех лет, а также обязав выплатить 1,5 млрд гривен убытков "Нафтогазу".

23 декабря 2011 года апелляционный суд Киева подтвердил этот приговор.