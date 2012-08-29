Как в Москве достойно отпраздновать День города 1 и 2 сентября

Москва празднует День города 1 и 2 сентября. Столичный департамент культуры опубликовал программу праздничных мероприятий. Куда пойти. Как проехать. Народные гуляния пройдут на площадях и в парках.

Торжества начнутся 1 сентября с самого утра. На 10.30 запланировано возложение цветов к памятнику маршалу Жукову на Манежной площади и к Вечному огню в Александровском саду. На Дорогомиловской площади тем временем будут возлагать венки и цветы к мемориалу "Москва – город-герой".

От Пушкинской до Манежной площади пройдут оркестры – участники Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня". Сам фестиваль продлится с 1 по 8 сентября, с 20 до 23 часов на Красной площади. А в субботу днем, с 12 до 13 часов, на главной площади страны состоится торжественная церемония "Москва — город любви. Эпоха в танце 1812-2012". На Пушкинской площади 1 сентября с 19 часов до 20.30 пройдет концерт "Московский Бродвей".

На Поклонной горе состоится "Фестиваль фестивалей Москвы", где друг друга будут сменять и "Усадьба Джаз", и "Дикая мята", и "Премия МУЗ-ТВ".

в Измайловском ПКиО москвичей ждут театрализованные представления, а парке "Фили" в субботу состоится концерт для школьников "Первокласс-ное путешествие в Страну знаний!", а в Таганском парке пройдет гала-концерт "Моя Москва".

Спортивные мероприятия пройдут, в том числе, в Лужниках. Тут планируется провести спортивные праздники "День города в Лужниках" и "Спортивная столица – 2012", а также Кубок чемпионов по спортивным танцам, передает Вести.ру. Соревнования по конному спорту можно будет увидеть в Нескучном саду с 12 часов 2 сентября. На Чистопрудном бульваре одновременно пройдет Фестиваль боевых искусств "Москва – город мира". Выбор, как достойно провести праздничные дни - велик: от выставки ретротехники от "Мосгортранса" до представления каскадеров.

Синоптики прогнозируют, что 1 сентября погода порадует москвиче и гостей столицы. В субботу температура воздуха составит 18 градус и без осадков. А вот в воскресенье пройдут дожди.