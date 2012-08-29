Главный тренер сборной России по волейболу покончил с собой

В Хорватии, как стало сегодня известно, скончался главный тренер женской сборной России по волейболу Сергей Овчинников. Как заявил коллега тренера Владимир Кузюткин, он покончил с собой.

"Руководство волейбольного клуба "Динамо" (Москва) с глубоким прискорбием извещает, что в период прохождения спортивного сбора в Хорватии безвременно ушел из жизни главный тренер команды Сергей Анатольевич Овчинников. Приносим глубокие соболезнование родным и близким Сергея Анатольевича", - говорится на официальном сайте ВК "Динамо". Ему было 43 года.

Причины самоубийства Сергея Овчинникова неизвестны. "Глупость, конечно, большая. Я соболезную. Он был моим товарищем, коллегой", - сказал Кузюткин, который в 2009-2011 годах работал главным тренером женской сборной России, сообщает РБК.



