Транспортные проблемы Москва и Подмосковье будут решать вместе

Сергей Шойгу и Сергей Собянин намерены совместно решать транспортные проблемы столичного региона. На следующей неделе они планируют провести совещание по транспортной системе Москвы и Подмосковья.

Об этом сообщил губернатор Московской области Сергей Шойгу в Наро-Фоминске во время церемонии подписания дополнительного соглашения к документу о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета столицы в бюджет области.



Губернатор Подмосковья уточнил, что совещание будет посвящено улучшению транспортного обеспечения центрального узла столичного региона, в том числе развитию пригородного железнодорожного сообщения: "Огромное количество жителей Москвы и Подмосковья ежедневно садятся в электрички и едут в ту или другую сторону. В общей сложности ежедневно едут более 1,6 млн пассажиров", — сказал Шойгу, сообщает vesti.ru.



"С участием РЖД министерством транспорта постараемся в ближайшие годы эту проблему решить. Во всяком случае, у нас есть желание, есть планы, есть частичное финансирование. Хотелось бы, чтобы в дальнейшем в утверждении всех этих планов приняли участие и федеральные ведомства", — подчеркнул губернатор.



