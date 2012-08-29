Глава Дагестана поручил создать народные дружины

Глава Дагестана Магомедсалам Магомедов поручил руководителям городов и районов республики создать отряды самообороны и дружины для обеспечения безопасности в каждом районе региона.

"Мы примем решение в каждом городе, в каждом районе организовать отряды самообороны, дружины из молодых людей, готовых под руководством и вместе с органами внутренних дел вести работу по обеспечению безопасности, по наказанию этих бандитов и террористов. Это поручение всем руководителям городов и районов", - цитирует слова Магомедова РИА Новости.



"Все, что для этого необходимо - организационно и материально - мы должны сделать. И деньги, и все необходимое для этого мы должны найти", - отметил глава субъекта.

В ГУМВД республики поддержали такую инициативу.



