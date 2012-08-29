МВД: почта Навального была взломана в Германии

Полиция установила, что почта и аккаунт Алексея Навального были взломаны с IP-адреса (IP-адрес - уникальный номер, который присваивается каждому компьютеру, который входит в Интернет), зарегистрированного в Германии.

"Было установлено, что доступ предположительно осуществлялся с IP-адреса, который относится к номерной емкости провайдера, расположенного на территории Германии", сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

В ночь на 26 июня Навальный в своем блоге в "Живом журнале" сообщил, что его электронная почта и микроблог в Twitter были взломаны, и высказал подозрение, что к этому причастен Следственный комитет. Оппозиционер сделал такое заявление спустя примерно 20 минут после появления ряда записей оскорбительного содержания, опубликованных в его микроблоге. Позднее СК назвал заявления Навального не соответствующими действительности, обвинив его в давлении и попытке дискредитировать следствие по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая.

Ответственность за взлом почты и "твиттера" взял на себя хакер, известный под именем Hell. Но Навальный этому не верит.