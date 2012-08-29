Илья Пономарев освобожден от должности замминистра регионального развития

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил Илью Пономарева от должности заместителя министра регионального развития РФ. Об этом говорится в распоряжении правительства России.

Данное решение принято в связи с переходом И.Пономарева на другую работу.

Напомним, на посту замминистра И. Пономарев занимался вопросами архитектуры, строительства, градостроительной и жилищной политики. Чиновник пришел на госслужбу из бизнеса в 2006г., заняв должность начальника управления архитектуры и градостроительства администрации г.Магнитогорска (Челябинская область), а в 2009г. получил аналогичный пост в Минрегионе РФ.



