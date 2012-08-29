Отсутствие внутренней миграции ведет к росту миграции внешней

Основная цель миграционной политики города на ближайшие годы – замещение иностранных трудовых мигрантов «внутренними мигрантами» - рабочими из других российских регионов. Как передает корреспондент «БалтИнфо», об этом на заседании экспертного совета по вопросам укрепления толерантности в Санкт-Петербурге заявил глава смольнинского комитета по внешним связям Александр Прохоренко.



В свою очередь главный специалист отдела трудовой миграции комитета по труду и занятости населения Петербурга Леонид Аминов рассказал об основных параметрах подготовленной в Смольном программы «Миграция. Комплексные меры по реализации концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года в Санкт-Петербурге» на 2012-2015 годы. Принять программу планируется в течение ближайших 2-3 недель.



Аминов отметил, что отсутствие мероприятий по привлечению в Петербург граждан Российской Федерации приводит к росту числа иностранных трудовых мигрантов, в том числе нелегальных. При этом чиновник признал, что миграция несет в себе массу угроз: от роста преступности и риска распространения инфекционных заболеваний до распространения среди населения идей национальной нетерпимости и ксенофобии.



«Основной целью программы является создание системы взаимодействия органов власти, чтобы управлять потоками миграции в Санкт-Петербурге», - объяснил чиновник. По его словам, в рамках программы планируется более тесно контактировать с работодателями, чтобы направлять иностранных мигрантов только в те секторы, в которых без них не обойтись. Другая часть программы – содействие приглашению граждан РФ из других регионов.



Также в рамках программы поставлена задача ежегодно повышать на 5% долю квалифицированных рабочих от общего числа мигрантов.



Стоимость программы составит около 150 миллионов рублей.