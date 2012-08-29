Управление президента России по внутренней политике в ближайшее время обновит информацию о социально-экономической и общественно-политической ситуации в различных субъектах страны.

Данные загрузят в специализированную Информационно-аналитическую систему мониторинга. При помощи программного обеспечения ведомство получит возможность осуществлять оперативный анализ тенденций развития субъектов и муниципальных образований страны, сообщает echo.msk.ru.



