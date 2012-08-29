ОАО «Ленэнерго» модернизирует центр управления сетями

ОАО «Ленэнерго» в сентябре 2012 года закончит модернизацию Центра управления сетями (ЦУС) Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Энергетики установят современный диспетчерский щит на основе 33 широкоформатных видеокубов Mitsubishi, а также значительно модернизируют системы обработки информации и связи.

Современное оборудование и инновационные решения позволят «Ленэнерго» выйти на качественно новый уровень управления электрическими сетями Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.



«Модернизация центров оперативного управления сетями ОАО «Ленэнерго» позволит нам решать сложные задачи. Новый ЦУС ОАО «Ленэнерго» – новейший, полностью автоматизированный комплекс управления сетями, отвечающий мировым стандартам. Современные технологии позволят значительно повысить качество обслуживания абонентов, снизить аварийность, повысить надежность энергосистемы в целом», – подчеркнул генеральный директор ОАО «Ленэнерго» Андрей Сорочинский.



Напомним, в ОАО «Ленэнерго» разработана программа модернизации диспетчерских пунктов филиалов компании на 2012-2015 годы. К 2016 году ОАО «Ленэнерго» планирует модернизировать диспетчерские пункты во всех филиалах. Это один из первых в России масштабных проектов по модернизации управления электросетями.