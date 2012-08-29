Шойгу крайне недоволен работой главы подмосковной полиции

Руководителя подмосковной полиции генерал-полковника Николая Головкина могут уволить. Глава Московской области Сергей Шойгу высказал президенту ВладимируПутину недовольство его работой.



Сергей Шойгу высказал серьезные претензии в адрес начальника ГУ МВД по Московской области Николая Головкина на совещании у президента Владимира Путина, пишут «Известия».



Глава областной полиции некоторое время назад оказался замешан в скандале с сетью подпольных казино в Подмосковье, «крышей» которых являлись работники прокуратуры и некоторые сотрудники его подразделения. У генерал – полковника в служебном кабинете даже проводили обыск. Однако никаких последствий для генерал-полковника это не имело. Именно тогда и появились первые слухи о его возможном уходе.



На данный момент, как заявили «Известиям» в управлении информации и общественных связей в ГУ МВД по Мособласти, генерал Головкин находится в плановом ежегодном отпуске, который закончится в середине сентября. Сейчас его обязанности исполняет первый заместитель - начальник полиции Виктор Ищенко.



По слухам, претенденты на замену главе подмосковной полиции уже найдены: это глава Свердловского областного главка МВД генерал Михаил Бородин и генерал Сергей Аренин, который, по данным газеты, «числится» приверженцем старой команды МВД Рашида Нургалиева.



Нынешний глава подмосковной полиции Головкин служит в органах внутренних дел еще с 1974 года. Большая часть его биографии связана с подразделениями Вологодской области, уроженцем которой является. В 2001 году благодаря его заслугам на родине он получил должность начальника подмосковной тогда еще милиции и сохранил пост после переаттестации.



