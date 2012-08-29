Московский автосалон сегодня начинает свою работу

Московский Международный автосалон–2012 сегодня, 29 августа, начинает работу. В нем принимает участие сто автопроизводителей, которые привезли в российскую столицу более 40 мировых и европейских премьер.

Московский автосалон в этом году - крупнейший за всю свою историю. Выставочная площадь превысит 100 тысяч кв. метров, по сравнению с прошлым автосалоном 2010 года количество участников выросло вдвое. Еще один рекорд, который должен поставить нынешний столичный автосмотр — количество посетителей: ожидается, что посмотреть на новинки автопрома придут более 1 млн человек. Сегодня салон открылся для журналистов и представителей бизнеса. Широкая публика сможет посетить выставку с 31 августа по 9 сентября.



На автосалоне будет представлено 23 мировых премьеры. В частности, свои новинки покажут Audi, Bentley, BMW, Citroen, FAW, Jaguar, Lada, Land Rover, Mansory, Mazda, Mercedes-Benz, Nissan, Opel, Skoda и ГАЗ.

Более двух десятков европейских новинок привезут BMW, Chevrolet, Hyundai, Infiniti, Kia, Lexus, Lifan, Nissan, Rolls-Royce, SsangYong, Suzuki, Volkswagen.



Помимо этого, посетителей салона ждет 85 российских премьер — то есть машин, которые уже были показаны в других странах, но впервые демонстрируются в России, сообщает BFM.ru



На стендах компаний будут и концепт-кары, многие из которых уже были показаны на различных автошоу, но в России также демонстрируются в первый раз. Ожидается российская премьера концептов от Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Ford, Honda, Hyundai, Infiniti, Kia, Lada, Mercedes-Benz, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, SEAT, SKODA, SsangYong, Suzuki, Volkswagen и Volvo. Всего на московском автосалоне будет показано 34 концептуальных автомобиля.





В каком салоне вы будете покупать, это ваш личный выбор, но автосалон центральный отзывы о котором только положительные, предложит вам одно из самых выгодных предложений!