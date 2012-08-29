Путин: Мы сделаем всё, чтобы на нашей земле был мир (ВИДЕО)

Президент России Владимир Путин, выступая во вторник на церемонии вручения госнаград в Татарстане, заявил, что российское общество невозможно расколоть по национальному и религиозному признаку.

"На стороне правды и справедливости - миллионы людей", - подчеркнул Путин.

Глава государства посетил Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник. Президент осмотрел достопримечательности древнего города Болгар, являвшегося политическим, экономическим и культурным центром Волжско-Камской Булгарии, где в 922 году в качестве религии был принят ислам. Владимир Путин вручил орден Дружбы председателю Духовного управления мусульман Татарстана Илдусу Файзову, выжившему при террористическом акте.

За мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга, орденом Мужества награждён посмертно начальник учебного отдела Духовного управления мусульман Татарстана Валиулла Якупов. Путин передал награду Галине Авентьевой – вдове Валиуллы Якупова, убитого 19 июля 2012 года.

"Наши люди никогда не позволят растащить и расколоть общество по национальным "квартирам" по религиозному признаку. Это наш долг перед поколениями предков", - заявил российский президент.

Владимир Путин заверил: "Мы сделаем всё, чтобы на нашей земле был мир. Будем беречь согласие, отстаивать те ценности, которые служат нравственным, историческим ориентиром. И с этого пути не свернём".