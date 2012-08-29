"Коммунисты России" готовят судебный иск к министру культуры

В партии "Коммунисты России" прорабатывают детали иска к министру культуры РФ Владимиру Мединскому. Левые обвиняют министра в инициировании кампании по выносу тела В. Ленина из мавзолея.

Научный сотрудник РАН Владимир Лавров тоже может быть вызван в судебные инстанции. Коммунисты считают, что его призыв к запрещению на территории России сочинений «дедушки Ленина» - экстремистский.

По словам первого секретаря ЦК партии Максима Сурайкина, ее юристы завершают последние приготовления к подаче иска. "Мы пытаемся все четко проработать, чтобы это не выглядело как пиар акция без последствий, а реальное судебное разбирательство", - заявил политик, пишут «Известия».



Во фракции КПРФ в Государственной Думе инициативу коллег по левому движению встретили скептически. По словам члена коммунистической фракции Вадима Соловьева, нет смысла подавать иски к тем, кто совершает нападки на коммунистические идеи, поскольку суды в России "делают то, что приказывает власть".

Политическая партия "Коммунисты России" получила государственную регистрацию в июне 2012 года. Ранее в течение трех лет она существовала в качестве некоммерческой организации (НКО).



