Москва во вторник встала в гигантских пробках

Крупные пробки наблюдались во вторник вечером на МКАД, в центре Москвы, на Звенигородском шоссе, на Третьем транспортном кольце. По данным "Яндекс.Пробки", загруженность на дорогах вечером достигала 9 баллов из 10 возможных.

Водители говорят, все лето таких пробок в столице не наблюдалось. Во-первых, москвичи возвращаются из отпусков. Во-вторых, скоро первое сентября. Надо детишек в школу собрать. Всей семьей на машину и в торговые центры.

Движение машин было осложнено с самого утра из-за непрерывного дождя.