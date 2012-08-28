Москва во вторник встала в гигантских пробках
28 августа 2012, 22:05 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Крупные пробки наблюдались во вторник вечером на МКАД, в центре Москвы, на Звенигородском шоссе, на Третьем транспортном кольце. По данным "Яндекс.Пробки", загруженность на дорогах вечером достигала 9 баллов из 10 возможных.
Водители говорят, все лето таких пробок в столице не наблюдалось. Во-первых, москвичи возвращаются из отпусков. Во-вторых, скоро первое сентября. Надо детишек в школу собрать. Всей семьей на машину и в торговые центры.
Движение машин было осложнено с самого утра из-за непрерывного дождя.
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