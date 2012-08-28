Площадь арктических льдов сократилась до рекордного минимума

В Арктике по данным спутникового зондирования на воскресенье, площадь ледяного покрова составляет 4,1 млн кв. км. Это на 70 тысяч кв. км меньше, чем предыдущий рекордный показатель, зарегистрированный 18 сентября 2007 года.

Ученые говорят, что рекорд не окончательный - в Арктике таяние льда продолжится еще как минимум несколько недель. Исследователи полагают, что площадь льда может упасть ниже психологического минимума в 4 миллиона квадратных километров, сообщает Nature News, передаёт Новости Армении.

Также исследователи говорят, что наблюдается общее истончение льда. Окончательные результаты наблюдений за Арктикой в этом году они представят в октябре.

Ранее центр дистанционного зондирования Земли японского аэрокосмического агентства JAXA сообщил, что площадь морского льда в Арктике сократилась до рекордно низких значений за всю историю спутниковых наблюдений - до 4,21 млн кв. км.