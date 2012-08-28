Командир пилотажной группы "Стрижи" полковник Валерий Морозов задержан во вторник в Подмосковье.

Источники в правоохранительных органах Московской области сообщил, что командир подозревается в вымогательстве денег у местного бизнесмена, использовавшего эмблему пилотажной группы "Стрижи" в коммерческих целях.

Все материалы переданы в военную прокуратуру. Официальным подтверждением данной информации пока нет. "Эхо Москвы" со ссылкой на различный информагентства передало, что Морозов потребовал у семи своих подчиненных, ожидающих увольнения, по 5 тысяч рублей за то, что закроет глаза на то, что до увольнения они не будут появляться на службе. Эта версия официального подтверждения также пока не получила. Сам Валерий Морозов все обвинения отвергает.