Футболист Эменике дал показания в суде по делу о договорных матчах. ВИДЕО

В Турции во вторник бывший нападающий стамбульского клуба нигериец Эммануэль Эменике, ныне выступающий за московский "Спартак", дал показания в местном суде по длящемуся более года делу о договорных матчах.

Серьезных санкций вряд ли стоит ожидать: сейчас игрок уже находится вместе с командой красно-белых и его участию в завтрашнем поединке ничто не угрожает, передал Первый канал. В среду московский "Спартак" проведет в Турции ответную встречу Лиги чемпионов с "Фенербахче".

"АН" писали, что прошлым летом нигериец даже провел в Турции под арестом четыре дня. После того как его отпустили, Эменике перешел в "Спартак", а в декабре ему было предъявлено официальное обвинение. Со временем футболист был переквалифицирован в свидетели. Тем не менее, африканец весной дважды не являлся на допрос.

На прошлой неделе Эменике провел первый гол в ворота "Фенербахче", и заработал угловой, с которого Дмитрий Комбаров забил победный мяч. "Спартак" победил 2:1.