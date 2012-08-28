Навальный напомнил СК и ФСБ, как тщательнее проводить обыск

Алексей Навальный рассказал в своем блоге, что действительно, во вторник на «Кобяковской фабрике по лозоплетению», принадлежащей его родителям, проходил обыск.

«Пользуясь случаем, хочу напомнить сотрудникам СК и оперативникам ФСБ, сопровождающим обыск, не забыть заглянуть внутрь каждой «корзины для пикника №1» артикул НХП-175ФЛ. Возможно, там хранятся интересующие их сведения», - пишет оппозиционер в блоге на «Эхе Москвы». «Родители мои уже давно готовы к чему-то подобному, хотя всё равно конечно неприятно. Обыск есть обыск», - подчеркнул Навальный.

О начале обыска Алексей Навальный сообщил утром в своем микроблоге в Twitter.

В Следственном комитете подтвердили, что обыск связан с расследованием дела «Кировлеса». В сообщении СКР уточняется, что в ходе обыска следователи намерены найти предметы и документы, которые могут свидетельствовать о противоправной деятельности Навального в период, когда он занимал должность советника губернатора Кировской области.

По данным следствия, в 2009 году Навальный якобы убедил гендиректора предприятия «Кировлес» подписать невыгодный договор на реализацию лесопродукции, используя методы рейдерских захватов.

В апреле 2012 года дело против Навального было закрыто, но Нажать в мае СКР отменил постановление о прекращении уголовного преследования оппозиционера. В конце июля с Навального взяли подписку о невыезде.