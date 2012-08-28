Безопасность проведения саммита АТЭС обсудили на заседании НАК в Приморье.ВИДЕО

Подготовка к саммиту АТЭС перешла в заключительный этап, теперь на всех объектах построенных или обновленных к форуму, необходимо обеспечить безопасность, об этом говорили во вторник на заседании Национального антитеррористического комитета во Владивостоке.

Сегодня федеральные и окружные правоохранительные органы, спецслужбы и представители исполнительной власти собрались во Владивостоке, чтобы подытожить - насколько готовы все силы и средства к саммиту АТЭС.

"Особое внимание уделялось объектам с высоким уровнем технологической опасности и транспортной инфраструктуре, и мест массового пребывания людей", - подчеркнул во вторник Бортников, передало Общественное телевидение Приморья.

Накануне Александр Бортников лично осмотрел все объекты на острове Русском и ознакомился с системой мер, разработанных специально к саммиту. В течение почти двух лет приморские спецслужбы готовились к одному мероприятию, за это время прошло больше 20 учений. Сотрудники правоохранительных органов знакомились с опытом работы как отечественных, так и зарубежных служб.

"Обеспечивалась безопасность целого ряда встреч, совещаний и симпозиумов представителей стран участниц, проводившихся в рамках подготовки к форуму в Москве, Ярославле, Казани, Санкт-Петербурге и Хабаровске", - отметил глава НАК России.

На совещании отметили, сегодня во Владивостоке работает объединенный штаб, в его состав вошли порядка 10 силовых структур. Тренировки и специальные учения продолжатся вплоть до прибытия глав стран - участниц саммита.