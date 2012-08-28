В акватории Амурского залива прошли ходовые испытания катамарана под названием "Санкт-Петербург". Это судно - одно из трёх, построенных во Владивостоке на стапелях "Восточной верфи" специально к саммиту АТЭС.

В Босфоре Восточном и южной части Амурского залива команде удалось разогнать катамаран почти до 27-ми узлов, что позволит "Санкт-Петербургу" за 15 минут дойти от Морвокзала до причала в бухте Аякс.

"Если разрешат двигаться с этой скоростью. В плавании в порту Владивостока на внутреннем рейде 9 узлов скорость - ограничения существуют. Как бы ты ни хотел, правила плавания надо выполнять. На дорогах же мы выполняем, ГАИ стоит. Здесь то же самое, - уточняет заместитель гендиректора "Восточной верфи" Наиь Рязапов, передаёт Общественное телевидение Приморья во вторник.

Катамаран «Санкт-Петербург": 28 метров в длину, верхняя и нижняя палубы, способные вместить 223 пассажира, салоны с мягкими креслами и суперсовременное электронное оборудование, которое помогает выполнять ночную навигацию.

В России таких судов ещё не строили, во внутренних водах нашей страны работают два катамарана, недавно взятых в аренду в Гонконге. Цена их двухнедельной аренды такова, что соответствует стоимости этого катамарана. За две недели государство платит столько, сколько это судно стоит.

После проведения международного форума планируется эксплуатация катамарана на внутренних пассажирских перевозках в Приморском крае. Это прибрежные рейсы на острова, в Хасанский и Шкотовский районы

"Санкт-Петербург" - это уже второй катамаран, который спустили на воду у причалов "Восточной верфи". Его копия - "Москва" - отличается только тем, что её корпус сделан не из пластика, а из алюминия.

Ещё один катамаран под названием "Владивосток" находится на доработке. Все три судна после подписания необходимых документов передадут заказчику - администрации Приморского края.