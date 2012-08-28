Рогозин предложил сделать Новосибирск центром российского ОПК

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, отвечающий в стране за российский оборонно-промышленный комплекс, считает, что Новосибирск может стать мощным центром по разработке самых современных видов вооружений, центром отечественной "оборонки".

Он напомнил, что в нескольких часах езды от Новосибирска расположены сибирские города с важными предприятиями ОПК: Барнаул, Кемерово, Томск, Северск, Омск, Бийск и другие", - пишет Рогозин.

"Есть и еще один очень важный аспект развития Новосибирска: с учетом выгодного географического положения он объективно может стать центром "оборонного кластера", - подчеркнул Рогозин.

Он считает важным поддерживать потенциал новосибирских ученых и промышленников, сообщает РИА Новости. По мнению Дмитрия Рогозина, обеспечив Новосибирск необходимыми финансовыми вложениями, важно развивать научные исследования и разработки по оборонной тематике, в том числе по созданию оружия на новых физических принципах, а также наладить испытания опытных образцов и их запуск в производство.

Он подчеркнул: "Все необходимое для этого в Новосибирске есть". Рогозин напомнил, что в этом году президент РФ Владимир Путин принял решение о создании в Новосибирске Центра образования, исследований и разработок на основе взаимодействия инфраструктурных центров инновационной деятельности (СО РАН, СО РАМН, университетов, технопарков и других) по оборонной тематике.