Электронная запись к врачам будет введена во всех регионах с декабря

Электронная запись к врачам будет введена в поликлиниках всех регионов России до 1 декабря. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Минздрава РФ. Сервис уже успешно работает в Омской области.

"Электронной регистратурой может воспользоваться любой желающий. Система позволяет записаться на первичный прием к врачу в поликлинике через интернет, зайдя на Единый портал государственных услуг, а также с помощью центров телефонного обслуживания и специальных инфоматов, которые до 1 декабря 2012 года будут установлены в медицинских организациях во всех 83 территориях", - цитирует пресс-служба слова директора департамента информационных технологий и связи Минздрава Романа Ивакина.

При этом общепринятые способы записи на прием к медикам - по телефону и путем личного обращения в регистратуру поликлиники - сохранятся.



В ближайшие дни сервис начнет работать в Свердловской и Белгородской областях, а также Ставропольском и Забайкальском краях.

"Подготовлена и направлена во все регионы дорожная карта по реализации в 2012 году проекта по вводу в эксплуатацию "Записи на прием к врачу в электронном виде". Этот документ содержит четкий перечень мероприятий, сроки исполнения, ожидаемые результаты и ответственных за исполнение в регионах. Разработаны проекты регламентов, определяющие порядок ввода сервиса в промышленную эксплуатацию и взаимодействие всех сторон, участвующих в его внедрении и эксплуатации", - сказал Ивакин.

"Пациенту можно, не выходя из дома, записаться сразу к нескольким специалистам и потратить на это минимальное время. Врачам и медицинским организациям новая система поможет повысить эффективность управления и планирования своей деятельности, создаст условия для равномерного распределения нагрузки между специалистами лечебных учреждений региона", - говорится в пресс-релизе.



