В Москве несогласные с приговором Осиповой проведут одиночные пикеты

Возле станций московского метро оппозиционеры и гражданские активисты проведут 1 сентября серию одиночных пикетов в поддержку активистки "Другой России" Таисии Осиповой. Они пройдут под лозунгом "Свободу Таисии Осиповой!"

По закону, одиночные пикеты не требуют согласования с властями. Правозащитники считают Таисию Осипову "политзаключенной".

"Мало того, что приговор — политический, это еще и страшная месть, — охарактеризовал вердикт суда лидер "Другой России" Эдуард Лимонов. — Я в самых пессимистических прогнозах не мог предположить, что ей дадут восемь лет. Дали в два раза больше, чем просил прокурор. Мы будем использовать все законные основания, чтобы этот приговор уменьшили, отменили".



Глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов считает приговор Таисии Осиповой судебной ошибкой. "Я надеюсь, что кассационная коллегия исправит эту судебную ошибку", — заявил Федотов, сообщают Вести».



"Нет оснований держать эту женщину под стражей. Она больна, у нее маленький ребенок. А самое главное: то, что ей вменяют в вину, абсолютно не доказано. Это один из многих судебных процессов в нашей стране, когда судят невиновного человека. Увы", — сказала глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева.

Представительница "Единой России", председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая считает, что "дело Таисии Осиповой — это дело о торговле наркотиками, и к нему нужно относиться ровно так. Попытки оправдать наркоторговлю какими-то политическими мотивами выглядят безумно".

Как ранее сообщали «АН», активистка "Другой России" Таисия Осипова приговором суда приговорена во вторник к восьми годам колонии общего режима.



