Это очередная станция метро, «ушедшая» за пределы МКАД, расположена в районе Новокосино на границе с подмосковным Реутовым. Выходы будут осуществляться на Носовихинское шоссе, Городецкую, Суздальскую и Южную улицы.

Станцию начали строить еще в 2008 году, но поскольку были некоторые сбои с финансированием, полномасштабные работы вновь были развернуты уже в 2011 году.

У станции впоследствии будет создан транспортно-пересадочный узел, включающий перехватывающую парковку для легковых автомобилей, сообщает vz.ru.

Цветовая гамма станции основана на сочетании серых и чёрных тонов натурального камня отделки. Стены вестибюлей и пешеходных переходов облицованы керамическими плитами. При этом Западный вестибюль имеет зелено-салатовые стены, а Восточный - охристо-оранжевые.

Новая, 186-я по счету станция московского метрополитена, «Новокосино» начнет работать в четверг, 30 августа.