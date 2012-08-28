Мосгорсуд обязал Гельмана выплатить $3 тыс. экс-главе Росмолодёжи Якеменко

Мосгорсуд во вторник признал законным решение Савеловского суда Москвы взыскать с галериста Марата Гельмана 100 тыс. рублей в пользу Василия Якеменко за публикации о возможной причастности экс-главы Росмолодежи к организации нападения на журналиста Олега Кашина.

"АН" писали, что суд в феврале частично удовлетворил иск Якеменко, который требовал взыскать с Марата Гельмана 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Согласно решению суда, Гельман, помимо выплаты денежной компенсации, обязан был опровергнуть сделанные ранее заявления на своих страницах в Twitter и LiveJournal. Представители галериста, пытавшиеся обжаловать решение суда, настаивали, что слова Гельмана носили форму оценочного суждения.

Напомним, журналист "Коммерсанта" Олег Кашин был жестоко избит двумя неизвестными возле своего дома в ночь на 6 ноября 2010 года.