Актуально: Сколько стоит собрать ребенка в школу

Лето подходит к концу – родители школьников активизировали и делают последние покупки накануне 1 сентября. Особенно много забот у родителей первоклашек.

Несомненно, любимому чаду хочется купить самую красивую форму, наилегчайший ранец, удобные и ручки и соблюсти рекомендации учительницы. В этом году более трети россиян, имеющих детей школьного возраста, тратит на подготовку ребенка к новому учебному году свыше 10 тысяч рублей. В ходе опроса портала Superjob.ru в преддверии нового учебного года родители иронизировали: "У нас самое-самое бесплатное и доступное образование в мире...".

По данным исследования, школьные принадлежности подорожали: если в прошлом году свыше 10 тысячи рублей на подготовку школьника к учебному году тратили 27% опрошенных, то сегодня доля таких родителей возросла до 34%. «Купили по списку все, что надо в первый класс»; «Не считая денег на ремонт класса, я заплатила за это 10000 рублей», - поделились родители.



От 5 до 7 тыс. рублей потратил на подготовку к школе одного ребенка каждый пятый родитель (20%). «Дети растут быстро, и каждый учебный год нужно все новое (одежда, канцелярия, книги)», - комментируют участники опроса.

Для 13% опрошенных очередной День знаний обошелся в относительно скромную сумму – от 2 до 5 тыс. рублей, а совсем небольшая доля родителей (2%) проявила чудеса экономии, потратив менее 2 тыс. рублей. «Мы максимально экономим», - объясняют респонденты.

Другие ответы на вопрос о том, сколько нынче стоит школьник, дали 2% родителей. «Сын учится в одном классе с детьми обеспеченных родителей, поэтому покупаем недешевые вещи – не хочется, чтобы он чувствовал себя хуже других»; «Дочка мало изменилась за год, так что одежда останется прежней», - комментируют они.