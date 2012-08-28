Губернатора Георгия Полтавченко жители Петербурга ругают, но и хвалят

Ровно год исполняется 31 августа с тех пор, как Георгий Полтавченко сменил Валентину Матвиенко на посту губернатора Санкт-Петербурга. Петербуржцы и хвалят, и ругают деятельность Полтавченко. Как же оценивают петербуржцы изменения, произошедшие за минувший год в Северной столице?

Из хорошего участники опроса, проводимого порталом Superjob.ru, жители города на Неве назвали: «Стало чище на улицах города!»; «Стали делать нормальные дороги!». Как оказалось, большая часть опрошенных жителей города (37%) считает, что за год работы Полтавченко ситуация в городе не изменилась (в апреле так думала почти половина респондентов – 47%).

По наблюдениям 20% участников исследования, жизнь в городе улучшилась (в апреле этот показатель составлял 16%). При этом 6% из них уверены, что ситуация улучшилась безусловно, 14% – частично. Им возражают 13% респондентов, считающих, что ситуация в городе ухудшилась (в апреле – 10%). При этом частичное ухудшение положения отметили 8%, безусловное – 5% горожан. Еще 30% затруднились оценить изменения ситуации в Санкт-Петербурге.

Губернатор Георгий Полтавченко до сих пор продолжает оставаться для большинства петербуржцев темной лошадкой: 61% респондентов затруднился дать оценку деятельности нового губернатора. судя по мнению многих жителей города, на сегодняшний день главе Санкт-Петербурга нечем похвастаться – 35% петербуржцев ответили, что не заметили никаких достижений Г.С. Полтавченко на посту губернатора города на Неве. Впрочем, некоторые жители города все же отметили успехи губернатора: 4% - ремонт и строительство дорог, по 2% - чистоту на улицах и улучшение работы ЖКХ.

«Главное достижение губернатора – его незаметность», - считают 2% опрошенных, по наблюдениям которых Георгий Полтавченко показывается на экранах телевизоров заметно реже, чем Валентина Матвиенко, и меньше внимания уделяет самопиару.