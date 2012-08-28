Субмарина поплывет из Санкт-Петербурга в Ханой

Сегодня в ОАО «Адмиралтейские верфи» состоялась торжественная церемония спуска на воду подводной лодки «Ханой». После 2016 года территориальные воды Вьетнама в Южно-Китайском море будут контролировать шесть таких субмарин.

Дизель-электрическая подводная лодка проекта 636 является коммерческим иностранным заказом.

Лодка проекта 636 относится к третьему поколению ДЭПЛ и является модификацией подводных лодок проектов 877 и 877ЭКМ – знаменитой «Варшавянки», известной во всем мире благодаря своим высоким тактико-техническим характеристикам и получившей в НАТО классификацию KILO-class.

Подводные лодки данного проекта по праву считаются самыми малошумными из отечественных кораблей. Сливаясь с естественным шумом моря, эта субмарина может обнаружить цель на дистанции в 3-4 раза превышающей ту, на которой она сама может быть обнаружена противником. За свою сверхскрытность лодки проекта 636 получили среди специалистов НАТО название – «черная дыра в океане».

Подводные лодки модифицированного 636 проекта имеют более высокую (по сравнению с предыдущими проектами) боевую эффективность. Оптимальное сочетание акустической скрытности и дальности обнаружения целей, новейший инерциальный навигационный комплекс, мощное быстродействующее торпедно-ракетное вооружение: боезапас субмарины 4 ракеты и 18 торпед калибра 533мм. Предельная глубина погружения 300 метров. Автономность плавания 45 суток при экипаже 52 человека.

По данным пресс-службы «Адмиралтейских верфей» к 2016 году завод, выполняя заказ, изготовит еще шесть субмарин. Далее верфи так же будут производить для страны заказчика в соответствии с гарантией сервисное обслуживание и ремонт изготовленных подлодок.