Приговор Осиповой: Гособвинение просило 4 года, суд дал в два раза больше

Активистка "Другой России" Таисия Осипова приговором суда приговорена во вторник к восьми годам колонии общего режима, отметим, что прокурор в ходе рассмотрения уголовного дела просил о четырех годах лишения свободы.

Адвокаты Осиповой уже объявили СМИ, что будут обжаловать приговор Заднепровского районного суда Смоленска.

Защита настаивала на том, что их подзащитная невиновна, сама подсудимая свою вину не признала, заявив, что наркотические вещества были ей подброшены.

В декабре 2011 года Осипова была приговорена к 10 годам лишения свободы, президент Дмитрий Медведев вмешался в ситуацию и уголовное дело было отправлено на повторное рассмотрение. В ходе повторого рассмотрения один из свидетелей защиты дал показания что видел, как наркотики Осиповой были подброшены оперативниками.