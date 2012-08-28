Следственные действия проходят на фабрике родителей Навального

Обыск проходит на Кобяковской фабрике по лозоплетению в Одинцовском районе Подмосковья, принадлежащей родителям известного блогера и оппозиционера Алексея Навального, сообщил в Твиттере Навальный.

Итак, в Твиттере Алексей Навальный сделал запись: "Новости с утра: звонили только что родители. На их предприятии в московской области идёт обыск. Ищут документы, связанные со мной".

Следователей, как считает блогер, интересуют документы и любые доказательства, по так называемому кировскому уголовному делу.

В Следственном комитете АРГУМЕНТАМ НЕДЕЛИ подтвердили факт обысков на фабрике по лозоплетению, принадлежащей семье Навальных.