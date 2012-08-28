Яхтсмены собираются на Финском заливе

Открытый чемпионат России по яхтенному спорту в классе ORC Sportboat пройдет в акватории Финского залива с 29 августа по 2 сентября.

– В соревнованиях примут участие яхты из нескольких регионов России: Москвы, Петербурга, Ленинградской области, Таганрога, Карелии и других, – рассказал председатель технического комитета чемпионата Василий Алексеев. – Борьба за первое место развернется между четырьмя экипажами, так что турнир обещает быть интересным. Таганрогский экипаж Кадетова, заочно считавшийся главным фаворитом турнира, в Петербург не приехал. Зато некоторые базируются в нашем городе не первый месяц. У команд из Таганрога есть возможность тренироваться на Азовском море. Москвичи ограничены водохранилищами, самое крупное из них Пестово – 10 км в длину и 1,5 в ширину. Они приехали в Петербург в начале лета и готовятся к чемпионату здесь, – объяснил Василий Алексеев.

Соревнования на Финском заливе продлятся пять дней. Первый день уйдет на регистрацию и контрольный обмер яхт, а следующие четыре – непосредственно на гонки. – В классе ORC Sportboat проходят так называемые морские гонки. Они состоят из двух продолжительных гонок, каждая из которых длится целый день (30 августа и 1 сентября), и 5–7 коротких – до двух часов каждая (31 августа и 2 сентября), – рассказал Алексеев. Трассы чемпионата России будут проложены западнее Кронштадта.