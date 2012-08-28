Мастер подкатов едет в Петербург

20-летний защитник сборной Греции, один из лучших оборонцев прошлого сезона бундеслиги сменит кобальтовую футболку «Шальке-04» на лазурную зенитовскую.

Интерес петербургского клуба к греку уже подтвердил спортивный директор гельзенкирхенцев Хорст Хельдт. – Нигде, кроме как в «Зените», Кирьякос не получит таких денег, так что его переезд в Петербург я оцениваю позитивно, – поделился спортивный обозреватель Metro-Афины Димитрис Самолис. – Главное, чтобы ему не снесло крышу от таких денег и он продолжал трудиться и работать над собой. Мы помним, что случилось с Юркасом Сейтаридисом: перейдя в «Динамо», он попросту перестал играть.

Карьера Кирьякоса в национальной сборной, по мнению Самолиса, не пострадает. – Вряд ли проблемы возникнут из-за того, что он сменит бундеслигу на РФПЛ, – говорит Димитрис. – Многие классные игроки играли в России. Да никто и не считает, что ваш чемпионат слаб. Наставник сборной Греции Фернанду Сантуш будет вызывать его, если Кирьякос не ослабит требований к себе. Никто в Греции не будет винить Пападопулоса за переход в лигу, статусом уступающую немецкой. – Мы верим, что Кирьякос может стать великим футболистом, у него все для этого есть, – резюмирует Димитрис Самолис. – Возможно, он мог еще на пару лет остаться в Германии или подыскать себе место в аналогичном по статусу европейском чемпионате. Но в то же время я рад за «Зенит» – нелегко найти столь молодого игрока, который был бы таким зрелым футболистом. Великолепный на втором этаже и в единоборствах защитник, способный также сыграть в опорной зоне, – отличное приобретение для любого клуба. А если учесть, что ему всего 20, все вопросы отпадут сами собой.