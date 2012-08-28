Православные отмечают Великий праздник - Успение Пресвятой Богородицы

Православные отмечают сегодня Великий христианский праздник - Успение Пресвятой Богородицы. Праздник Успения Пресвятой Богородицы принадлежит к перечню двенадцати наибольших праздников церковного года.

В этот день завершается Успенский пост, который начинается 14 августа и длится две недели.

Это событие - переход Божией Матери в Царство Небесное - особо почитаем в России. В его честь названы крупнейшие монастыри и главный собор Московского Кремля.

По преданию, Успение Матери Божией произошло через 15 лет после Воскресения Иисуса Христа. Дева Мария, которая все это время беспрестанно молилась и занималась устройством Церкви Христовой, завершила земную жизнь в Иерусалиме. Согласно церковным преданиям, в этот день апостолы оставили места своей проповеди и чудесным образом собрались в Иерусалиме, чтобы попрощаться с Пресвятой Богородицей и осуществить погребение ее пречистого тела. Находясь вокруг ее ложа, они были ослеплены ярким светом, в котором представился сам Христос в окружении ангелов и архангелов. В этот момент чистая душа Девы Марии без страдания, будто во сне, отошла к Господу.

О кончине ей сообщил архангел Гавриил, тот самый вестник, который извещал Богородицу о рождении через нее Иисуса Христа и о других важнейших событиях ее жизни.

Верующие в этот день прощаются на земле с Богородицей и размышляют о плодах собственной жизни. Вечером в храмах совершается чин Погребения Богородицы.

Во вторник утром патриарх Московский и всея Руси Кирилл, по многолетней традиции, совершит в Успенском соборе Кремля литургию по случаю Успения Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии. В народе Успение издавна ассоциировали с началом бабьего лета и окончанием сбора урожая.