Доктор Лиза рекомендована в совет по правам человека при президенте

Кандидатами на вступление в Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) в Москве названы журналисты Леонид Парфенов, Елена Масюк, Станислав Кучер, эколог Сурен Газарян и доктор Лиза - основатель благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.

В число кандидатов в СПЧ включены экс-политик Ирина Хакамада, главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев, правозащитница Элла Полякова, глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков и другие.



Анкеты всех этих кандидатов в понедельник были одобрены рабочей группой Совета для участия в Интернет-консультациях.

Всего к вечеру 27 августа было рассмотрено 190 анкет кандидатов в состав СПЧ. 107 из них были по разным причинам отклонены — из-за нарушений в анкетах или по причине отсутствия опыта в заявленной номинации.

Отбором анкет, которые получили допуск к Интернет-консультациям, занимались члены СПЧ и представители администрации президента России.