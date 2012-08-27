Вячеслав Малафеев отказался от футбола в пользу семьи

Вратарь питерского "Зенита" Вячеслав Малафеев отказался от выступлений за сборную России. Голкипер решил "временно приостановить" карьеру и отказался от игр для того, чтобы проводить больше времени с детьми.



О своем решении 33-летний Малафеев сообщил исполняющему обязанности президента РФС Никите Симоняну и главному тренеру сборной России Фабио Капелло.

«Я думал над этим решением не один день, - пояснил Малафеев. - Я стал задумываться о своем будущем, с учетом того, что у меня дети. У них сейчас такой возраст, что надо как можно больше времени проводить с ними, заниматься их воспитанием, вкладывать в них все свои знания, быть рядом и помогать им».

У Вячеслава двое детей. Дочери Ксении сейчас 8 лет, сыну Максиму 6 лет.



В сборной России Малафеев дебютировал в 2003 году в стыковом матче за выход на Евро-2004 с Уэльсом (1:0). Всего за национальную команду голкипер провел 29 матчей, пропустив в них 24 мяча.

Малафеев был основным вратарем сборной России на чемпионате Европы 2012 года. Там он провел все три матча, пропустив в каждом из них по одному голу.



15 августа 2012 года Малафеев принял участие в товарищеском матче со сборной Кот-д'Ивуара. Голкипер "Зенита" вышел на поле во втором тайме. 23 августа стало известно, что Капелло включил Малафеева в расширенный состав сборной России для подготовки к матчам отборочного турнира чемпионата мира 2014 года с Северной Ирландией и Израилем.









