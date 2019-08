Сайты крымских ведомств подверглись атаке неизвестных хакеров

Официальный сайт Министерства регионального развития и ЖКХ Крыма сегодня подвергся хакерской атаке. За хакерами могут стоять сторонники запрещенной в России организации Кавказского Эмирата.





Перед посетителями официального ресурса Министерства регионального развития и ЖКХ Крыма сегодня предстала странная картина. На главной странице ведомства вместо традиционных названия сайта, фотографий, материалов и новостей красовалась надпись на английском «hacked!!» («взломан»).

Ниже красовалась иллюстрация с надписью на арабском языке, а под ней – адреса электронной почты, по всей видимости, организаторов атаки. К примеру, один из них называет себя «интернет-дьяволом». Также на сайте МинЖКХ хакеры разместили надпись «made in ksa» и видео с призывами на арабском.

Позже указанную информацию сменила надпись: «No configuration file found and no installation code available. Exiting...» («Не найден файл конфигурации и не требуется код установки. Выход...»).



Картинка, на которой на черном фоне размещена надпись на арабском (шахада - первый из пяти столпов Ислама, свидетельствующий веру в Единого Бога (Аллаха) и пророческую миссию Пророка Мухаммада), а под ней – горизонтальная сабля очень напоминает изображение на флаге сторонников так называемого Кавказского эмирата (Имарат Кавказ) — концепции создания исламского (шариатского) государства на территории Северного Кавказа. Согласно данным СМИ, кавказский эмират был провозглашен в октябре 2007 года президентом Чеченской Республики Ичкерия Доку УМАРОВЫМ.

При этом подпись «made in ksa» выводит на англоязычный арабский торговый портал (made-in-ksa.com) с изображением флага Саудовской Аравии. Данный сайт, как утверждают его создатели, посвящен «поддержке мирового бизнес-сообщества в достижении своих целей и задач». Какое отношение его разработчики имеют к Кавказскому эмирату, непонятно.

В Главном управлении информационной политики Совета министров АРК пока эту ситуацию не комментируют. «Пока никак не комментируем, стараемся прояснить ситуацию», - сообщили «Аргументам недели – Крым» в ГУ.

По словам источника «АН-Крым» в Совмине, специалисты на протяжении нескольких часов работали над устранением последствий хакерской атаки. Сегодня во второй половине дня им удалось возобновить работу ресурса министерства.

Какими мотивами руководствовались хакеры в случае с сайтом Минрегионального развития и ЖХК, пока понять сложно, тем более, что данное ведомство, возглавляемое экс-мэром Ялты, кандидатом-мажоритарщиком в народные депутаты от Партии регионов Сергеем БРАЙКО, далеко от религии.

Хакерской атаке неизвестных сегодня также подвергся и официальный сайт Рескомстроя АРК, через несколько часов он восстановил свою работу.



