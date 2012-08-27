Митволь подал в суд на писателя Веллера и ВГТРК

Кандидат в мэры города Химки, лидер движения «Альянс зеленых - народная партия» и бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь подал в суд на писателя Михаила Веллера.

Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации был подан в Савеловский районный суд Москвы 27 августа. Соответчиком по исковому заявлению выступает ФГУП "ВГТРК".

Собеседование по гражданскому делу назначено на 10 сентября. Как заявили в суде, в заявлении Митволь также просит взыскать в его пользу компенсацию морального вреда.

"20 октября 2011 года в программе «Поединок» Владимира Соловьева Веллер сказал мне: «Вы воруете и сидеть будете»! – поведал «ВМ» Митволь. – Согласно закону, вором человека можно назвать только в том случае, если суд это докажет. Писатель никаких доказательств не привел. Я понимаю, что он был разгорячен, но все равно, следует фильтровать… свои выражения. Я считаю так, что если не можешь привести доказательств, тогда плати деньги. Мне как раз нужны деньги на выборы».





