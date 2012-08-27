Россия оказала гуманитарную помощь Киргизии мукой

Россия передала Киргизии четыре тысячи тонн витаминизированной пшеничной муки в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщило сегодня, в понедельник, Министерство иностранных дел РФ.

"Завершена операция по оказанию гуманитарной помощи Киргизской Республике путем поставки в эту страну 4 тысяч тонн витаминизированной пшеничной муки", - говорится в релизе.

Мука была доставлена в Киргизию силами МЧС России за счет регулярного взноса РФ в фонд Всемирной продовольственной программы ООН в размере 4 миллионов долларов, сообщает РИА Новости.



