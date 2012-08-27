Осенью москвичам на авто придется ехать до работы на 15-20 минут дольше

С наступлением осени время в пути от дома до работы на личном автомобиле в Москве возрастет примерно на 17%, или в среднем на 15-20 минут по сравнению с летним периодом.

Об этом сообщил сегодня руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

"Мы сделали свой прогноз с помощью нашей математической модели и считаем, что время в пути для автомобилистов, которые пользуются в поездках на работу личным автомобилем, увеличится примерно на 17%. А время в пути для пассажиров общественного" транспорта - примерно на 2%", - сказал Ликсутов .



Он добавил, что в среднем дополнительное время, которое придется затратить автомобилистам, чтобы добраться до работы, составит 15-20 минут.

Количество поездов в метро и автобусов Мосгортранса будет увеличено. "Коммерческие перевозчики также отреагируют на увеличивающийся спрос для перевозки пассажиров", - отметил чиновник, сообщает РИА Новости.

По его словам, поезда на некоторых линиях метро будут ходить чаще, также откроются дополнительные выходы и входы на некоторых станциях.



