Лидер панк-группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий по прозвищу «Паук» решил баллотироваться на пост мэра подмосковных Химок. У него уже есть несколько идей для предвыборной кампании.

«Будем участвовать в выборах. Мы уже часть документов собрали, через несколько дней подадим на регистрацию и будем собирать подписи», - заявил «Паук» .

Идеи для предвыборной кампании следующие: «Например, все посты в правительстве будут занимать немцы, потому что наши чиновники все воруют. Также у каждого жителя будет своя доля от коммерческих проектов города».

В Химках Троицкий планирует ввести налог на роскошь, который будет поступать в городской бюджет, сообщает vz.ru.

По информации на вечер 27 августа, заявки для регистрации в кандидаты мэра Химок подали 7 человек, среди них защитница Химкинского леса Евгения Чирикова. "Альянс Зеленых - Народная партия" выдвинул своего лидера и бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя кандидатом на выборах главы подмосковного города Химки.

«Коррозия Металла» — российская рок-группа, исполняющая трэш-металл. Группа скандально известна вызывающими текстами и впечатляющими сценическими выступлениями. «Коррозия металла» активно принимала участие в политической деятельности, выступала на фестивалях «Рок против наркотиков» и др.