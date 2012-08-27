Губернатор Алтайского края Александр Карлин обратился к следствию с просьбой установить причины возникновения очага сибирской язвы в регионе. Карлин провел совещание по обеспечению правопорядка в крае.

"В ходе совещания Карлин обратил внимание следственных органов на необходимость установления причин и условий, способствовавших возникновению очага заболевания сибирской язвой. По словам главы региона, необходимо установить механизм заражения, чтобы принять все необходимые управленческие решения с целью недопущения подобных случаев в будущем", - отметили в краевой администрации, сообщает ИТАР-ТАСС.



Как отметил Карлин в ходе совещания, ситуацию, связанную с заболеванием сибирской язвой, он обсудил в телефонном разговоре с главным санитарным врачом РФ Геннадием Онищенко. "В селе Дружба /где от заболевания скончался один из жителей/ проживают 750 человек, на подворьях содержится 350 голов крупного рогатого скота и другие домашние животные. В настоящее время специалистами санитарного и ветеринарного надзора и муниципальных органов власти предприняты все необходимые меры по предупреждению распространения заболевания. Проводится вакцинирование населения, домашних животных. Аналогичные мероприятия проводятся на близлежащих территориях края", - отмечают в краевой администрации.



По данным краевого управления МЧС, в больницу из села Дружба были госпитализированы 10 человек. Медики ведут наблюдение за состоянием их здоровья. Но наличие опасной для человека сибирской язвы лабораторно подтверждено только в трех случаях, один из которых закончился летальным исходом.



