Владимир Путин: на Кубани власти должны проконтролировать очистку русел рек

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил сегодня на встрече с губернатором Кубани Александром Ткачевым, что власти Краснодарского края должны проанализировать состояние русел рек в крае.

Глава государства отметил, что кроме восстановительных работ, надо обратить внимание и на ирригационные.

"И самое основное - это ирригационные работы, чистка русел рек. Давайте, вы активнее работайте совместно по всему побережью. Мы с вами знаем, что одна из причин (наводнений) как раз невнимание к этой сфере деятельности. Это, конечно, прежде всего, вопросы местного значения, но на краевом уровне нужно самым внимательным образом проанализировать эту ситуацию на всем побережье. Это каждый год здесь происходит. И ни федеральные власти, ни региональные не должны кивать на местные муниципальные, а должны помогать им", - заявил Путин, сообщает РИА Новости.



Ткачев в свою очередь отметил, что в крае такая работа ведется. По его словам, в регионе насчитывается около 7 тысяч рек, и на их очистку требуются огромные средства и не обойтись без федеральной поддержки.

"На следующий год мы из федерального центра получим 2 миллиарда рублей и из краевого - 600 миллионов рублей. Естественно, эти деньги пойдут на очистку рек", - сообщил Ткачев.



