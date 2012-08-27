Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук написал "письмо деткам, которые слушают рок и рэп, от дяди Юры - музыканта" о религиозном фанатизме. Текст послания опубликован в "Новой газете".

В письме Шевчук размышляет о роли религии в жизни. "Мы, двоечники, лажали, конечно, срывались в свальный грех бесчеловечности, братоубийства, социального унижения друг друга, служили разным радикальным политическим идеологиям, но без христианства, убежден, история наша была бы еще хуже, кошмарнее и каннибалистичнее".

Лидер ДДТ замечает, что наука и вера – "разные способы познания, но части единого целого". Но сегодня, по его мнению, блогосферу наводнили, с одной стороны, "прагматичные вычислительные люди-машины, верящие только в утилитарную целесообразность", а с другой – "темные пещерные человеки, верящие до сих пор, что земля плоская, а Бог сидит на облаках", перечить которым небезопасно. При этом Шевчук считает, что требования сжечь на костре еретичек или призывы уничтожать храмы - одно и то же.



Он отмечает, что фанатизм и нетерпимость связаны со страхом. "Нет ничего страшнее страха. Духовное излечение от страха нужнее всего человеку. Нетерпимый фанатик совершает насилие, отлучает, сажает в тюрьмы и казнит, но он слабый, а не сильный. Он подавлен страхом, сознание его страшно сужено, он меньше верит в Бога, чем терпимый. В известном смысле можно было бы сказать, что фанатическая вера есть слабость веры, безверие. Это вера отрицательная… Фанатическая нетерпимость есть всегда глубокое неверие в человека, в образ Божий в человеке, неверие в силу истины, т.е. неверие в Бога", - цитирует певец русского православного философа Николая Бердяева.

Музыкант подчеркивает, что сегодня волну фанатизма, поднявшуюся в связи с "делом Pussy Riot", подхватили многочисленные "православные ваххабиты" и воинствующие атеисты. "После суда я созвонился со своими друзьями, молодыми священниками, служащими в далеких от центра храмах, согревающими свечками веры неприкаянную, замерзшую душу нашего народа. Мы говорили о том, что нельзя было устраивать такой инквизиции, судить государственным светским уголовным судом по уставам средневековых соборов и при этом судить не по-христиански.

Горькая каша бессмыслицы, окрашенная нетерпимостью и немилосердием. Политика", - резюмирует он, сообщает РБК.

Лидер ДДТ считает, что россиянам необходимо отказаться от обожествления власти, от веры в ее несменяемость и непогрешимость, прекратить "холить и лелеять темноту и невежество, видеть везде врагов, бояться будущего".

"Даже если вся страна завтра будет орать "Хайль!" очередному "властелину колец", я не встану в эти ряды. Дорогие фанатики, пожалуйста, отстаньте от России. Не спасайте нас, иначе точно всем придет кирдык!", - заканчивает свое письмо музыкант.







