Митволь выдвинут кандидатом в мэры подмосковных Химок

"Альянс Зеленых - Народная партия" выдвинул своего лидера и бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя кандидатом на выборах главы подмосковного города Химки, которые пройдут в октябре 2012 года.

"Политический совет "Альянса Зеленых" единогласно выдвинул председателя центрального совета Олега Митволя кандидатом на выборах в Химках. На заседании присутствовал представитель избирательной комиссии, так что теперь я официально считаюсь кандидатом", - сообщил Митволь РИА Новости после заседания политического совета партии.

Политический совет "зеленых" также утвердил кандидатов на муниципальных выборах в подмосковных городах Мытищи и Пушкино. Кроме того, были сформированы списки кандидатов в республиканские парламенты Северной Осетии, Башкирии, Якутии, Удмуртии, Приморского края, а также Волгоградской, Ульяновской, Липецкой, Ростовской, Архангельской, Иркутской и Ленинградской областей.



Ранее документы для регистрации на выборах в мэры подмосковных Химок подала лидер движения "В защиту Химкинского леса" Евгения Чирикова. Председатель партии "Яблоко" Сергей Митрохин заявил, в частности, что партия не будет выдвигать своего кандидата на этих выборах и поддержит Чирикову. Она была выдвинута кандидатом в мэры на "народном сходе" оппозиции в Химкинском лесу.

Председателем партии "Альянс зеленых - народная партия" на учредительном съезде в апреле был избран член-корреспондент РАН Глеб Фетисов, а председателем центрального совета - Митволь. Партия получила регистрацию в Минюсте 23 мая.





