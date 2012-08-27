Рогозин знает, как России воспользоваться кризисом на Западе
27 августа 2012, 17:43 [ «Аргументы Недели» ]
Вице-премьер Дмитрий Рогозин считает, что Россия должна воспользоваться готовностью Запада в условиях кризиса к продаже новейших технологий и вооружения для создания современного отечественного оружия.
Он заявил об этом сегодня в эфире телеканала «Россия 24».
« У них кризис, никто оружие не покупает, Вооруженные силы сокращают закупки собственной техники», - сказал Рогозин.
На экспорт в Россию иностранцы готовы продать сейчас все, что угодно.
Неясно только, надо ли нам это покупать. «Нужно использовать сейчас их «новую открытость» в условиях экономического кризиса, чтобы локализовать на нашей территории современные западные технологии», - считает Рогозин.